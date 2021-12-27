Красивая елка и много людей: как записывали рождественскую речь королевы Елизаветы II

Рождественское обращение королевы Елизаветы II записывается задолго до того, как зрители видят его в эфире по телевидению.

Съемки в этом году проходили в Белой гостиной Виндзорского замка, запечатлена 95-летняя королева была на фоне нескольких украшенных елок. Одна из них была украшена более чем 100 белыми и золотыми звездами, которые были специально изготовлены детьми и персоналом Королевской школы Виндзора.

Елка королевы Елизаветы II / Getty Images

Елка очень красивая, как и сама королева Елизавета II, которая надела красное платье и сапфировую брошь в виде хризантемы. Украшение связывают с долгим браком королевы и принца Филиппа.

Брошь была подарена королеве в апреле 1947 года на память о спуске на воду танкера "Британская принцесса". Получив подарок, она поблагодарила сэра Джеймса Лэйнга и Anglo-Iranian Oil Co за такой прекрасный сувенир по этому счастливому случаю.

Королева Елизавета II / Getty Images

В ноябре 2020 года, в их с Филиппом 73-ю и последнюю годовщину совместной жизни, брошь снова засверкала на платье королевы, когда королевская пара была сфотографирована в Виндзорском замке.

А на этом фото запечатлен хор The Singology Community Choir, который записывает отрывок для рождественской трансляции королевы в Георгиевском зале Виндзорского замка в Виндзоре.

Виндзорский замок / Getty Images

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