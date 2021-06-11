Красивая и экономная: жена Джонсона взяла платье в аренду для саммита G7

Жена премьер-министра надела смелое розовое платье, чтобы приветствовать мировых лидеров на саммите.

11 июня в Великобритании открывается саммит "Большой семерки", который пройдет городе Карбис-Бэй, на юго-западе Англии. В частности, страна примет лидеров из США, Японии, Германии, Франции, Италии и Канады, которые должны обсудить такие важные темы, как коронавирус и изменение климата.

Керри Джонсон / Associated Press

Встречали гостей премьер-министр Борис Джонсон и его супруга Кэрри, для которой этот саммит стал первым крупным мероприятием после их недавней женитьбы. Для встречи с мировыми лидерами миссис Джонсон выбрала яркий и легкий наряд - розовой платье от бренда Roksanda с V-образным декольте, оборками и небольшой плиссировкой на юбке. Сочетала она свой наряд с босоножками на платформе с клетчатым цветным принтом.

Керри Джонсон / Associated Press

Керри Джонсон / Associated Press

Поскольку свое свадебное платье Кэрри арендовала, стоит предположить, что наряды для саммита она тоже решила не покупать. Как сообщает издание Express, розовое платье Джонсон можно взять в аренду на том же сайте My Wardrobe Hq, где и ее свадебный наряд.

Ранее она демонстрировала романтический образ в красном платье от LK Bennett, которое сочетала со слингбэками.

Керри Джонсон, Борис Джонсон, Джо Байден, Джилл Байден / Associated Press

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