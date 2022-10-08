Красивая и скромная: графиня Уэссекская продемонстрировала два образа во время визита в Африку

Это ее первый визит заграницу после смерти королевы.

Супруга младшего сына королевы Елизаветы II, принца Эдварда, всегда отличалась своим скромным вкусом и простотой в выборе образов. Также графиня Софи часто повторяет свои наряды, обувь и аксессуары.

На этой неделе графиня Уэссекская посетила Африку, а точнее, Демократическую республику Конго. Софи присутствовала на встрече за круглым столом с членами правительства страны.

После этого графиня Уэссекская посетила прием, устроенный для женских организаций Конго, которые работают над продвижением прав и возможностей женщин и девочек. Также во время своего визита она встретилась с президентом и первой леди страны.

Софи, графиня Уэссекская / Фото: Getty Images

Во время этих мероприятий Софи продемонстрировала два лука. Первый образ - это простое голубое макси-платье от бренда ME + EM, котрое она дополнила коричневыми эспадрильями на платформе Penelope Chilvers и клатчем Sophie Habsburg.

Софи, графиня Уэссекская / Фото: Getty Images

Второй лук графини - платье с синим принтом спереди, котрое она дополнила палантином, болеро и синим небольшим клатчем.

Софи, графиня Уэссекская / Фото: Getty Images

Софи, графиня Уэссекская / Фото: Getty Images

Читайте также: