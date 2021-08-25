Красивая и стильная: кронпринцесса Дании Мэри посетила закрытие фестиваля

Жена наследника датского престола - кронпринца Фредерика - продемонстрировала новый наряд.

Кронпринцесса Дании Мэри посетила закрытие фестиваля "Копенгаген 2021", покровительницей которого является уже много лет. На протяжении всех дней Мэри активно принимала участие во многих мероприятиях: посещала выставки, выступала с речами и проводила различные встречи.

Кронпринцесса Дании Мэри / Getty Images

Завершилось мероприятие 21 августа, и в этот день кронпринцесса Мэри появилась в нежном образе, который состоял из легкой юбки с цветочным принтом от Zimmermann и белой рубашки, рукава которой она подвернула. Дополнили образ соломенная сумка и эспадрильи.

Кронпринцесса Дании Мэри / Getty Images

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Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик (7 фото)

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