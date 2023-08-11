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Красивая и женственная: Иванка Трамп показала, как в эспадрильях училась играть в бейсбол

Красивая и женственная: Иванка Трамп показала, как в эспадрильях училась играть в бейсбол

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
433
Время на прочтение
1 мин
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Красивая и женственная: Иванка Трамп показала, как в эспадрильях училась играть в бейсбол

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Дочь бывшего президента США часто делится контентом из своей повседневной жизни.

Иванка Трамп опубликовала в Instagram видео, на котором показала, как она училась играть в бейсбол. Она хорошо замахнулась и ударила по мячу. Процесс ей очень понравился.

Для такого занятия Трамп выбрала достаточно некомфортный лук. На ней было черное платье миди на тонких бретельках и черные эспадрильи на танкетке и с черными завязками. Волосы Иванка собрала в низкий пучок, чтобы не мешали.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ivanka Trump (@ivankatrump)

"Разминка перед игрой с @polarpete20 и @bnimmo24 была великолепной!" – подписала видео Иванка.

В этом же образе Иванка вместе с мужем Джаредом Кушнером и их сыновьями посетила бейсбольный матч и показала фото в Instagram Stories.

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Дата публикации
Просмотры
433
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