Красивая и женственная: Иванка Трамп показала, как в эспадрильях училась играть в бейсбол

Дочь бывшего президента США часто делится контентом из своей повседневной жизни.
Иванка Трамп опубликовала в Instagram видео, на котором показала, как она училась играть в бейсбол. Она хорошо замахнулась и ударила по мячу. Процесс ей очень понравился.
Для такого занятия Трамп выбрала достаточно некомфортный лук. На ней было черное платье миди на тонких бретельках и черные эспадрильи на танкетке и с черными завязками. Волосы Иванка собрала в низкий пучок, чтобы не мешали.
"Разминка перед игрой с @polarpete20 и @bnimmo24 была великолепной!" – подписала видео Иванка.
В этом же образе Иванка вместе с мужем Джаредом Кушнером и их сыновьями посетила бейсбольный матч и показала фото в Instagram Stories.
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