Красивая королева Летиция с дочерьми и мужем-королем посетила парад в честь празднования Национального дня

Инфанта София, принцесса Леонор, королева Летиция / © Getty Images

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Король Филипп VI и королева Летиция в сопровождении своих дочерей, принцессы Леонор и инфанты Софии, председательствовали на военном параде по случаю Национального дня Испании. Парад проходил между Пасео-дель-Прадо и Пасео-де-Реколетос в Мадриде, а его центром стала площадь Кановас-дель-Кастильо, где члены королевской семьи наблюдали за парадом и военной демонстрацией со своей трибуны.

Для этого случая королева Летиция решила надеть платье, которое уже носила ранее. Это нежно-розовое платье от испанского бренда The 2nd Skin Co., одно из любимых в ее гардеробе, которое она надевала во время государственного визита короля и королевы в Китай в прошлом году.

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Инфанта София, принцесса Леонор, королева Летиция / © Associated Press

Она выбрала практичные туфли на каблуке с острым носком и открытой пяткой темного оттенка, в руках держала клатч, а на груди у нее была пришпилена брошь из коллекции фамильных украшений, которые, по завещанию королевы Виктории Евгении, должны были передаваться от королевы к королеве. Это брошь с крупной бледно-серой жемчужиной, окруженной бриллиантами, от которой свисает жемчужина грушевидной формы, а в ушах у Летиции также были жемчужные серьги-висюльки.

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Принцесса Леонор, король Филипп VI, королева Летиция, инфанта София / © Associated Press

Ее дочери выбрали разные образы. Принцесса Леонор носила военную форму, а ее младшая сестра инфанта София надела темно-красный брючный костюм, состоящий из удлиненного двубортного блейзера и брюк со стрелками, а также обула нюдовые балетки с открытыми пятками. Она распустила длинные волосы и сделала красивый макияж в теплых оттенках.

Инфанта София, принцесса Леонор, королева Летиция / © Getty Images

А недавно мы показывали, как королева Летиция в брючном костюме и туфлях "Мэри Джейн" приехала в отель на важное мероприятие на котором председательствовала.

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