Красивая кронпринцесса Мэри с мужем Фредериком сходила на выставку

Кронпринцесса Мэри уже выздоровела после COVID-19 и посетила совместное мероприятие с мужем.

Наследный кронпринц Фредерик и кронпринцесса Мэри на днях посетили открытие выставки "Шкатулка драгоценностей королевы" в музее Амалиенборг во дворце Кристиана VIII в Амалиенборге в Копенгагене. На выставке впервые были представлены более 200 известных и менее известных украшений из личной коллекции королевы Дании – Маргрете II, сама монарх также присутствовала на открытии. Открылась она в рамках официальной программы Датского королевского дома, запланированной по случаю 50-летия на престоле королевы Маргрете II.

Кронпринцесса Мери и кронпринц Фредерик / Getty Images

Кронпринцесса была в красивом бежевом наряде, с букетом цветов в руках, под мышкой держала клатч из змеиной кожи, а также сделала красивую укладку кудрями. Ее муж кронпринц Фредерик был в темном костюме в полоску, белой рубашке и с пестрым галстуком. На лице у принца была легкая небритость.

Снимки, сделанные на выставке, были представлены на странице датской королевской семьи в Instagram.

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Напомним, 14 января королева Дании Маргрете II отпраздновала золотой юбилей правления. Из-за COVID-19 масштабные празднования по этому случаю были отменены, но в узком семейном кругу событие отметили.

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