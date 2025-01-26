Красивая пара: Тиффани Трамп показала новые фото с инаугурационного балла, на которых предстала с мужем-миллиардером

Младшая дочь президента США выложила фото из бала, который состоялся после его инаугурации.
Тиффани Трамп, беременная первенцем, опубликовала на своей странице в Instagram новые снимки с традиционного инаугурационного бала, который состоялся в Вашингтоне.
На большинстве из них Тиф запечатлена вместе со своим мужем-миллиардером из Нигеры Майклом Буглосом, с которым она танцевала в паре.
Раньше мы писали, что для бала Тиффани выбрала элегантное длинное платье, расшитое на лифе и рукавах пайетками, блестками и бисером. Оно также имело обнаженные плечи, декольте в форме сердца и шифоновый шарф-накидку на шее.
Майкл был одет в классический смокинг, белую рубашку и черную бабочку.
Напомним, Тиффани Трамп в кейп-пальто цвета бургунди и на шпильках устроила с мужем фотосет в Белом доме.
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