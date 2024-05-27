Красивая пара: в Зальцбурге состоялась свадьба баварского принца и его избранницы Изабеллы

Под конец мая в Зальцбурге прошло радостное событие - в аббатстве Святого Петра венчались принц Станислав Баварский и Изабелла София Хампель.

Венчание пары состоялось 25 мая, а вот граджанская церемонию прошла еще в январе 2023 года. Забавно, что венчание состоялось на следующий день после дня рождения жениха.

Станислав - средний из сыновей принца Кристофа Баварского и принцессы Гудиллы и является вторым из их четырех детей. В обычной жизни он специалист по планированию производства в Rail Power Systems GmbH, компании, занимающейся исследованиями и разработками железнодорожных электроустановок. А Изабелла работает в консалтинговой фирме EY в области технологий. Девушка родилась в Вене, 2 апреля 1998 года.

На свой праздник они оделись очень красиво. Станислав был в сюртуке, жилете и светлых брюках. Также принц надел белую рубашку и галстук. А вот очаровательная невеста выбрала для венчания длинное белое платье с кружевными рукавами, которое дополнила семейной реликвией - фатой из брюссельского кружева, которую ей одолжила мама жениха.

На свадьбе принца Станислава Баварского и принцессы Изабеллы Баварской в ​​церкви аббатства Святого Петра в Зальцбурге присутствовали не только друзья, но и многие члены семьи. Принцесса Изабелла прибыла в церковь на автомобиле, принадлежавшем ее деду Вольфгангу Солару.

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