Красивая пара: внук Грейс Келли под прицелом папарацци с женой в Монако

С 25 июля 2015 года Пьер Казираги - сын принцессы Монако Каролины - женат на итальянской аристократке и журналистке Беатриче Борромео, с которой он встречался 7 лет до их свадьбы. В этом браке у супругов родилось два сына - Стефано и Франческо.

Однако несмотря на происхождение, об супругах несправедливо мало говорят, хотя их совершенно честно можно назвать иконами стиля и одной из самых красивых современных аристократических пар.

14 апреля они посетили вместе финал восьмого дня Rolex Monte-Carlo Masters - мужского профессионального теннисного турнира, - который состоялся в загородном клубе Монте-Карло. По такому случаю Беатриче оделась в образ от Dior. На женщине был наряд мятного оттенка, который состоял из блузы на пуговицах и штанов в мелкий принт. Завершали лук солнцезащитные очки, Rose Des Vents из розового золота, бриллиантов и розового опала, а также плетеная сумка Lady Dior. Пьер отдал предпочтение белой рубашке и светлому костюму.

Пьер Казираги и Беатриче Борромео / Фото: Getty Images

Это мероприятие посетили также князь Альбер II, княгиня Шарлин и их сын принц Жак. За турниром семья наблюдала вместе с трибун, но княжеская чета также приняла участие в торжественном мероприятии.

Пьер Казираги и Беатриче Борромео / Фото: Getty Images

Княгиня Шарлин, князь Альбер II и их сын принц Жак / Фото: Getty Images

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