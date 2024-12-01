Красивая семья: княгиня Шарлин с Альбером II и их детьми-близнецами зажгла рождественские огни в Монако

30 ноября - в последний день осени - князь Монако Альбер II и княгиня Шарлин торжественно зажгли рождественские огни.

На церемонии зажжения иллюминации пара появилась со своими детьми - близнецами Жаком и Габриэллой. Принц и принцесса вместе нажали золотую кнопку и заметно по фото, что они были в восторге от этого.

На мероприятии княгиня Шарлин была одета в пальто из мериносовой шерсти от Emilia Wickstead. Это было двубортное пальто классического дизайна, которое она носила в сочетании с черной водолазкой, черными сапогами и перчатками. Волосы княгиня уложила в элегантную прическу с легкими локонами, а также сделала красивый яркий макияж.

Княгиня Шарлин с семьей / Фото: Getty Images

Альбер надел пальто синего цвета и костюм, а близнецы - светлые пальто. На Жаке была верхняя одежда с капюшоном, а на Габриэлле более элегантный наряд молочного цвета, который она носила с сапогами и черным шарфом.

Княгиня Шарлин с семьей / Фото: Getty Images

Ожидается, что в преддверии праздников пара также по традиции публикует рождественскую открытку. В прошлом году фото сделанное на фоне елки они опубликовали 15 декабря. На красивом семейном снимке Шарлин тогда позировала с обнаженным плечом, а Альбер - в бабочке и костюме.

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