Красивая Софи и конфуз с титулами: герцог и герцогиня Эдинбургские посетили службу

Герцог и герцогиня Эдинбургские присоединились вчера к королю Чарльзу III и королеве Камилле на ежегодной службе в честь Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Что примечательно в Ордене службы на мероприятии, посвященном Дню Содружества, принц Эдвард и Софи упоминаются как граф и графиня Уэссекские, хотя три дня назад король объявил, что присвоил титул герцога Эдинбургского младшему брату. Это связано с тем, что программы печатаются заранее и, они, вероятно, не были готовы к изменению титула.

Герцог и герцогиня Эдинбургские / Фото: Associated Press

58-летняя герцогиня Эдинбургская выглядела великолепно в светлом жаккардовом пальто с цветочным принтом от Proenza Schouler, в руках у нее была молочно-белая сумка в тон Valextra за 4086 долларов, а обута Софи была в лаковые нюдовые туфли-лодочки от Prada.

Герцогиня Эдинбургская / Фото: Associated Press

Также герцогиня надела лаконичную шляпу, которая идеально подходила под образ. В ушах у нее были двухцветные жемчужные серьги, волосы были собраны в низкий пучок, а на пальто красовалась необычная брошь. Макияж также был классическим.

Герцогиня Эдинбургская / Фото: Associated Press

Герцог Эдинбургский Эдвард был в темном костюме в полоску, белой рубашке и в интересном сером галстуке с принтом.

Герцогиня Эдинбургская / Фото: Associated Press

Напомним, королева Камилла посетила службу в синем пальто от своего любимого бренда Fiona Clare, а в руках у нее была сумка от любимого бренда королевы Елизаветы II Launer. А принцесса Уэльская Кэтрин надела костюм с баской от Erdem, туфли от Gianvito Rossi и была в шляпе Philip Treacy.

Герцог и герцогиня Эдинбургские / Фото: Associated Press

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