Красивая, стройная и с татуировками: дочь Байденов в полосатом наряде встретилась с Брижит Макрон в Париже

Джилл Байден в рамках своего визита во Францию приняла участие в церемонии поднятия флага США в Париже, что ознаменовало официальное возвращение Вашингтона в состав ЮНЕСКО. В этой поездке первой леди сопровождала ее дочь Эшли Байден. Вместе они появились на встрече с Брижитом Макрон у Елисейского дворца.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Эшли выбрала для своего аутфита полосатый голубо-белый наряд, состоявший из топа с американской проймой и юбки миди. Костюм прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Свой образ дочь президентских супругов дополнила бежевыми босоножками на экстремально высокой плетеной платформе и каблуках.

Джилл Байден, Брижит Макрон и Эшли Байден / Фото: Associated Press

Эшли уши украсила жемчужными серьгами, шею – золотым кулоном в виде сердца на цепочке, а руки – множеством браслетов и кольцами, одна из которых была в виде змеи. Байден распустила волосы, сделала нежный макияж, гигиенический маникюр и красный педикюр.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

А еще Эшли сверкнула своими татуировками на руке и ноге.

Эшли Байден / Фото: Associated Press

Эшли Байден / Фото: Associated Press

Читайте также: