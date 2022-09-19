Красиво, торжественно и печально: похороны королевы Елизаветы II в десяти фотографиях

Похороны королевы прошли по заранее обсужденному и утвержденному ею сценарию. У нас нет оснований сомневаться в том, что в ходе церемонии было что-то незапланированное или спонтанное: список гостей, мундиры членов семьи, церемония прощания, рассадка приглашенных в главном нефе Вестминстерского аббатства и путь следования гроба - все было оговорено с королевой заранее.

Все прошло идеально, королева была бы довольна. У нас есть возможность еще раз посмотреть на самые красивые и впечатляющие фото похорон королевы Елизаветы II.

Похороны королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

Похороны королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

Похороны королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

Похороны королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

Похороны королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

Похороны королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

Похороны королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

Похороны королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

Похороны королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

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