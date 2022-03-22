Красивое число: 21 яхту российских олигархов арестовали в Финляндии

После вторжения РФ в Украину 24 февраля Запад ввел ряд санкций против российских олигархов, которые поддерживают Путина.

В Финляндии власть арестовала 21 яхту, которые могут принадлежать российским олигархам или компаниям.

Об этом сообщило издание Helsingin Sanomat.

Если информация о том, что судна принадлежат бизнесменам из санкционного списка, подтвердится, власть Финляндии заморозит их имущество.

Напомним, в Гибралтаре задержали яхту российского миллиардера Дмитрия Пумпянского. Стоимость яхты "Аксиома" составляет 68,8 млн долларов. Судно 21 марта пришвартовалась в порту Гибралтара под мальтийским флагом.

К слову, с момента вторжения России в Украину под санкции попали российские бизнесмены и политики, которые поддерживают путинский режим и войну в Украине.

Читайте также: