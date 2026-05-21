- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 180
- Время на прочтение
- 1 мин
Красивые и улыбающиеся: Владимир и Елена Зеленские в вышиванках поздравили украинцев с праздником
Президентская чета в национальных рубашках обратилась к украинцам.
Сегодня, 21 мая, во всемирный День вышиванки президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская опубликовали в соцсетях красивый совместный снимок в национальных нарядах. Позировали они на природе, держась за руки.
Президентская чета поздравила украинцев с праздником:
«Веками нас завораживал ее узор, но теперь наша очередь творить его самим — своей жизнью, борьбой, каждым новым шагом.
Украинцы ежедневно вышивают ее собственноручно, защищая то, что родное. Восстанавливая разрушенное. Леча раны. Обучая детей и когда учатся сами. Мы сохраняем память и строим будущее.
С Днем вышиванки, Украина! С судьбой, которую вышиваем независимо!», — написали Зеленские.
Президент предстал на фотографии в черной рубашке с воротником-стойкой и орнаментом, вышитым светлыми нитками, и в черных брюках.
На первой леди была белая рубашка с синей вышивкой от украинского бренда Varenyky Fashion, которая называется «Дерево рода». Вышиванка имеет широкие рукава с манжетами-рюшами и синие завязки с кисточками. Ее Елена сочетала с черным низом.