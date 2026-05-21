Красивые и улыбающиеся: Владимир и Елена Зеленские в вышиванках поздравили украинцев с праздником

Елена и Владимир Зеленские / © Instagram Елены Зеленской

Сегодня, 21 мая, во всемирный День вышиванки президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская опубликовали в соцсетях красивый совместный снимок в национальных нарядах. Позировали они на природе, держась за руки.

Президентская чета поздравила украинцев с праздником:

«Веками нас завораживал ее узор, но теперь наша очередь творить его самим — своей жизнью, борьбой, каждым новым шагом.

Украинцы ежедневно вышивают ее собственноручно, защищая то, что родное. Восстанавливая разрушенное. Леча раны. Обучая детей и когда учатся сами. Мы сохраняем память и строим будущее.

С Днем вышиванки, Украина! С судьбой, которую вышиваем независимо!», — написали Зеленские.

Президент предстал на фотографии в черной рубашке с воротником-стойкой и орнаментом, вышитым светлыми нитками, и в черных брюках.

На первой леди была белая рубашка с синей вышивкой от украинского бренда Varenyky Fashion, которая называется «Дерево рода». Вышиванка имеет широкие рукава с манжетами-рюшами и синие завязки с кисточками. Ее Елена сочетала с черным низом.

