Красивый изумруд: королева Матильда предстала на публике в новом неожиданном образе

Королева Матильда посетила школу для подростков Tangram в Вилворде в поддержку кампании против издевательств. Ее Величество выбрала для выхода новый образ в интересном оттенке.

Матильда была одета в изумрудный верх в сочетании с изумрудной кожаной юбкой длины чуть выше колен. У королевы были распущены светлые волосы, на лице был легкий дневной макияж, в ушах золотые серьги-висюльки с изумрудными камнями, на запястье у нее были любимые часы и два золотых браслета, а также кольцо с сапфиром на пальце. Это кольцо Матильда получила от своего мужа Филиппа в день их помолвки.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Кстати, ранее мы уже рассказывали, что у Матильды было два кольца на помолвку.

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