Красивый, но неидеальный: принцесса Уэльская показала свежий маникюр

На недавней службе в честь праздника Пасхи принцесса Уэльская Кэтрин появилась с новым ярким маникюром. Это вызвало интерес у публики, так как супруга принца Уильяма обычно не покрывает ногти такими насыщенными оттенками.
Кэтрин, как и остальные члены британской королевской семьи, предпочитает маникюр пастельных оттенков, а также часто выходит на публику, вовсе не покрывая ногти лаком.
Но на Пасху Кейт сделала смелый красный маникюр, что стало сюрпризом для ее поклонников.
Яркий цвет лака был свежим акцентом на ее синем клатче, который подходил к ее пальто от Catherine Walker и шляпе Lock & Co.
Яркие оттенки не запрещены для членов королевской семьи, но нюдовые цвета - более практичный выбор для официальных мероприятий. Вот принцессу Уэльскую мы впервые видим с такими ногтями на публике. Ногти были яркими, но лак был нанесен не очень аккуратно. Может быть, Кейт делала маникюр сама.
Напомним, недавно мы рассматривали маникюр королевы Камиллы и выяснили, что она не является поклонницей ярких ногтей. Интересно, какой маникюр королевская особа выберет для своей коронации.
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