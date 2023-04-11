Красивый, но неидеальный: принцесса Уэльская показала свежий маникюр

На недавней службе в честь праздника Пасхи принцесса Уэльская Кэтрин появилась с новым ярким маникюром. Это вызвало интерес у публики, так как супруга принца Уильяма обычно не покрывает ногти такими насыщенными оттенками.

Кэтрин, как и остальные члены британской королевской семьи, предпочитает маникюр пастельных оттенков, а также часто выходит на публику, вовсе не покрывая ногти лаком.

Маникюр принцессы Уэльской / Фото: Getty Images

Но на Пасху Кейт сделала смелый красный маникюр, что стало сюрпризом для ее поклонников.

Яркий цвет лака был свежим акцентом на ее синем клатче, который подходил к ее пальто от Catherine Walker и шляпе Lock & Co.

Принцесса Уэльская и принц Луи / Фото: Getty Images

Яркие оттенки не запрещены для членов королевской семьи, но нюдовые цвета - более практичный выбор для официальных мероприятий. Вот принцессу Уэльскую мы впервые видим с такими ногтями на публике. Ногти были яркими, но лак был нанесен не очень аккуратно. Может быть, Кейт делала маникюр сама.

Маникюр принцессы Уэльской / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы рассматривали маникюр королевы Камиллы и выяснили, что она не является поклонницей ярких ногтей. Интересно, какой маникюр королевская особа выберет для своей коронации.

Маникюр принцессы Уэльской / Фото: Getty Images

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