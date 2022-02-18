Красивый жест: стало известно, что принц Уильям подарил жене Кейт на День влюбленных

Кейт и Уильям в день помолвки 16 ноября 2010 года / Associated Press

Недавно все праздновали День святого Валентина. В королевской семье этот праздник тоже отмечают, но достаточно скромно. И вот только сейчас стало известно, что же принц Уильям подарил своей жене Кэтрин в День влюбленных.

Некий неизвестный источник рассказал изданию Us Weekly, что герцог Кембриджский в этом году удивил Кейт неожиданным сюрпризом.

"Он подарил ей коробку с 50 розами в День святого Валентина", - говорится в сообщении. Трое детей пары – 8-летний принц Джордж, 6-летняя принцесса Шарлотта и 3-летний принц Луи также помогли сделать этот день особенным, подарив своим родителям "валентинки ручной работы", которые они сделали в школе.

Принц Уильям и герцогиня Кембриджская / Getty Images

После чего, вероятно, последовал романтический семейный ужин или даже просмотр фильма. Известно, что именно так по-домашнему Кейт и Уильям любят проводить свои выходные.

"Уильям и Кейт - домоседы, поэтому их свидания проходят достаточно спокойно. Они будут смотреть Netflix и документальные фильмы, когда дети спят, заказывать еду на вынос, играть в Scrabble и наслаждаться несколькими бокалами вина. Для них важны простые вещи в жизни", - говорит инсайдер.

Принц Уильям и герцогиня Кэтрин / Getty Images

Так что вряд ли стоит ожидать от Уильяма, что он забронирует столик в каком-нибудь шумном ресторане.

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