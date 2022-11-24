Красная королева: яркий выход Летиции испанской

Королева Летиция любит и часто носит одежду красного цвета.
23 ноября, королева Испании Летиция посетила мероприятие, связанное с ее работой по поддержке организаций, занимающихся психическим здоровьем в санитарном парке Сан-Хуан-де-Деу а в Барселоне, Испания.
Королева, которая недавно продемонстрировала небольшой модный конфуз, надев брюки со штанинами разной длины, сегодня выглядела безупречно.
Она надела тонкий кирпично-красный трикотажный топ с круглым вырезом, который был заправлен в укороченные кожаные брюки-бананы такого же цвета с узким черным поясом на талии.
Наряд она дополнила темно-красными лаковыми шпильками и серьгами интересного лаконичного дизайна.
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