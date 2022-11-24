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Красная королева: яркий выход Летиции испанской

Автор
Евгения БобрикЕвгения Бобрик
Дата публикации
Просмотры
2236
Время на прочтение
1 мин
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Красная королева: яркий выход Летиции испанской

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Королева Летиция любит и часто носит одежду красного цвета.

23 ноября, королева Испании Летиция посетила мероприятие, связанное с ее работой по поддержке организаций, занимающихся психическим здоровьем  в санитарном парке Сан-Хуан-де-Деу а в Барселоне, Испания. 

Королева, которая недавно продемонстрировала небольшой модный конфуз, надев брюки со штанинами разной длины, сегодня выглядела безупречно. 

Она надела тонкий кирпично-красный трикотажный топ с круглым вырезом, который был заправлен в укороченные кожаные брюки-бананы такого же цвета с узким черным поясом на талии. 

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Фото: Getty Images

Наряд она дополнила темно-красными лаковыми шпильками и серьгами интересного лаконичного дизайна. 

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Дата публикации
Просмотры
2236
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