Красная королева: яркий выход Летиции испанской

Королева Летиция любит и часто носит одежду красного цвета.

23 ноября, королева Испании Летиция посетила мероприятие, связанное с ее работой по поддержке организаций, занимающихся психическим здоровьем в санитарном парке Сан-Хуан-де-Деу а в Барселоне, Испания.

Королева, которая недавно продемонстрировала небольшой модный конфуз, надев брюки со штанинами разной длины, сегодня выглядела безупречно.

Она надела тонкий кирпично-красный трикотажный топ с круглым вырезом, который был заправлен в укороченные кожаные брюки-бананы такого же цвета с узким черным поясом на талии.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Наряд она дополнила темно-красными лаковыми шпильками и серьгами интересного лаконичного дизайна.

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