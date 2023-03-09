Красное пальто, элегантный костюм и изысканная брошь: эффектные образы первой леди Чехии на инаугурации мужа

Новая первая леди страны продемонстрировала сразу два аутфита во время церемонии инаугурации своего мужа, новоизбранного президента Чехии.

Сегодня, 9 марта, новоизбранный президент Чехии Петр Павел принял присягу. Церемония прошла во Владиславском зале Пражского Града. Во время важного события Павела поддерживала его жена, а теперь официально и первая леди Чешской Республики – Ева Павлова. Рассмотрим луки, которые она выбрала для этого события.

Ева Павлова / Фото: Associated Press

На церемонию инаугурации Ева направлялась в эффектном виде. На ней было классическое красное пальто и твидовое голубое платье, которое она украсила изысканной цветочной брошью. Лук Павлова дополнила темно-синими туфлями и клатчем, расшитым бисером, в тон обуви.

Ева Павлова / Фото: Associated Press

Ева Павлова / Фото: Associated Press

Первой леди сделали красивую укладку с прикорневым объемом и макияж с розовой помадой. В ушах у нее были лаконичные белые серьги в виде цветов.

Ева Павлова / Фото: Associated Press

Затем Ева сменила свой лук для церемонии на элегантный фиолетовый наряд, состоявший из жакета на запах с поясом, баской и воротником-стойкой, а также юбки-карандаша длины миди.

Ева Павлова / Фото: Getty Images

К жакету она прикрепила экстравагантную брошь интересной формы. А уши украсила серьгами из этого самого комплекта. В руке она держала светлый клатч.

В этом же аутфите первая леди появилась на балконе после инаугурации, когда с мужем они приветствовали чехов.

Ева Павлова / Фото: Getty Images

Напомним, в день объявления результатов второго тура президентских выборов в Праге в январе этого года Ева Павлова появилась в элегантном розовом пальто с большими накладными карманами, приталенном платье пудрового оттенка, которое она сочетала с туфлями цвета металлик на невысоких шпильках.

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