Красноречиво: у Путина появилось новое смешное прозвище

Похоже, руководство военного блока РФ не разделяет планы "фюрера" на новое масштабное наступление в Украине и откровенно посмеивается с президента.

По крайней мере об этом пишет телеграм-канал Generall SVR. Все дело в том, что в выходные Путин провел очередное совещание с представителями руководства военного блока. А накануне этой встречи президенту доложили, как иронизируют и насмехаются в Генштабе над посещением человека, похожего на Владимира Путина (двойника президента), Устьянского лесопромышленного комплекса в пятницу, 10 февраля. Чем разъярили настоящего Путина.

Вот что пишет канал: "В Генштабе оценили интерес, который проявил президент к шишкам и пенькам во время пятничной экскурсии, и решили, что Путин планирует этим вооружить российскую армию для следующего масштабного наступления на позиции ВСУ, так как других вооружений не предвидится, а самого главу государства в военном руководстве теперь называют "шишкин".

Путин / Фото: Associated Press

Отметим, что российскому диктатору не впервые придумывают клички. Ранее мы рассказывали, как китайское руководство придумало унизительную кличку для Путина. В кулуарах его называют "щенок", а почему, читайте здесь.

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