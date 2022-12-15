Красный ей к лицу: королева Летиция в костюме из старой коллекции приехала на торжественное мероприятие

На днях в Лос-Анджелесе состоялось открытие первого филиала Института Сервантеса. Во время своего двухдневного визита в США королева Летиция продемонстрировала несколько образов.

Королева Летиция / Фото: Associated Press

Мы увидели ее на публике в молочно-белом костюме и пальто верблюжьего цвета, в тон которому она подобрала туфли и сумку.

Королева Летиция / Фото: Associated Press

А также в красном брючном костюме от мадридского дизайнера Роберто Торретты из его коллекции осень-зима 2017 года, который супруга монарха сочетала с красным пальто от Carolina Herrera и надела в день открытия первого в городе Института Сервантеса.

Королева Летиция / Фото: Associated Press

Образ королевская особа дополнила бархатными туфлями на шпильках и кожаным клатчем также красного цвета. Надела скромную пару серег, состоящих из трех маленьких золотых колец, и свое любимое кольцо Karen Hallam, которое она регулярно носит. Макияж и прическа королевы в этот день были максимально естественными.

Королева Летиция / Фото: Associated Press

Читайте также: