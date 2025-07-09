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Красный глаз короля Чарльза напугал поклонников: дворец прокомментировал состояние здоровья монарха
Вчера во время визита президента Макрона в Виндзор королевские поклонники обратили внимание на внешний вид короля Чарльза, который принимал гостей.
Король Чарльз вчера приветствовал президентскую чету Франции в Виндзоре. Фотографы сделали снимки, на которых видно, что во время этой встречи один глаз Чарльза был залит кровью. Общественность волнуется, все ли в порядке со здоровьем короля?
Представитель Букингемского дворца пояснил, что поводов для беспокойства нет, и что причиной стал лопнувший кровеносный сосуд в правом глазу, появившийся ночью. И это никак не связано с текущим лечением монарха от рака.
Сегодня во время прогулки с Эммануэлем Макроном и Брижит Макрон глаз короля Чарльза выглядит таким же красным.
Ранее мы подробнее рассказывали, чем опасно кровоизлияние в стекловидное тело, конъюнктиву и сетчатку глаза.