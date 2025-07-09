Красный глаз короля Чарльза напугал поклонников: дворец прокомментировал состояние здоровья монарха

Король Чарльз и Брижит Макрон / © Associated Press

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Король Чарльз вчера приветствовал президентскую чету Франции в Виндзоре. Фотографы сделали снимки, на которых видно, что во время этой встречи один глаз Чарльза был залит кровью. Общественность волнуется, все ли в порядке со здоровьем короля?

Король Чарльз и Эммануэль Макрон / © Associated Press

Представитель Букингемского дворца пояснил, что поводов для беспокойства нет, и что причиной стал лопнувший кровеносный сосуд в правом глазу, появившийся ночью. И это никак не связано с текущим лечением монарха от рака.

Эммануэль Макрон, король Чарльз, Брижит Макрон и королева Камилла / © Associated Press

Сегодня во время прогулки с Эммануэлем Макроном и Брижит Макрон глаз короля Чарльза выглядит таким же красным.

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Король Чарльз и Брижит Макрон / © Associated Press

Ранее мы подробнее рассказывали, чем опасно кровоизлияние в стекловидное тело, конъюнктиву и сетчатку глаза.

Король Чарльз и Эммануэль Макрон / © Associated Press