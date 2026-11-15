Красный жакет и кожаные перчатки: Хелен Миррен в безупречном образе появилась на кинопремьере

Хелен Миррен / © Getty Images

Реклама

Хелен Миррен посетила специальный британский показ психологического триллера «Талант к убийству», в котором она исполнила главную роль писательницы Патриции Хайсмит (автора романов о Томе Рипли).

На мероприятии Миррен появилась в ярко-красном структурированном жакете с объемными рукавами, асимметричным воротником-лацканом и широким тканевым поясом с прямоугольной пряжкой, подчеркивающим талию и создающим эффект баски. К нему подобрала черную плиссированную юбку-миди из полупрозрачного фатина и черные кожаные ботильоны с квадратным носом и декоративной шнуровкой.

Реклама

Хелен Миррен / © Getty Images

Актриса надела высокие черные кожаные перчатки, взяла компактную черную сумку с короткой ручкой и надела серебристые серьги-подвески. Ее волосы были уложены в фирменное платиновое каре с боковой челкой, и акцентная красная помада подчеркивала губы.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров