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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Красный жакет и кожаные перчатки: Хелен Миррен в безупречном образе появилась на кинопремьере

81-летняя дама Хелен Миррен посетила специальный показ фильма «Талант к убийству» в кинотеатре Picturehouse Central в Лондоне.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Хелен Миррен

Хелен Миррен / © Getty Images

Хелен Миррен посетила специальный британский показ психологического триллера «Талант к убийству», в котором она исполнила главную роль писательницы Патриции Хайсмит (автора романов о Томе Рипли).

На мероприятии Миррен появилась в ярко-красном структурированном жакете с объемными рукавами, асимметричным воротником-лацканом и широким тканевым поясом с прямоугольной пряжкой, подчеркивающим талию и создающим эффект баски. К нему подобрала черную плиссированную юбку-миди из полупрозрачного фатина и черные кожаные ботильоны с квадратным носом и декоративной шнуровкой.

Хелен Миррен / © Getty Images

Хелен Миррен / © Getty Images

Актриса надела высокие черные кожаные перчатки, взяла компактную черную сумку с короткой ручкой и надела серебристые серьги-подвески. Ее волосы были уложены в фирменное платиновое каре с боковой челкой, и акцентная красная помада подчеркивала губы.

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