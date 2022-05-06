Красота для ВСУ: Леся Никитюк с сине-желтыми цветами запустила флешмоб, чтобы поддержать наших защитников

Ведущая и звезда Instagram призывает девушек ухаживать за собой и радовать своими красивыми фото наших военных.

Леся Никитюк запустила интересный флешмоб. Она призывает девушек подбодрить наших защитников своими красивыми фотографиями. Нужно привести себя в порядок, сфотографироваться и опубликовать снимок с хештегом #красадляЗСУ.

"Девушки! Я вижу, как за время войны мы с вами немного, как это правильно сказать… так, чтобы себя и вас не обидеть.. Ну не состарились, а так сказать потускнели, потеряли цвет, короче. Мы не имеем на это право. Я понимаю, что такое время… Но время страха прошло, мы высоко подняли голову… А если мы ее подняли – значит она должна выглядеть роскошно!

Наши мужчины, наши защитники, должны видеть нас красивыми. Чтобы они еще лучше нас защищали, мы должны поднять им моральный дух и мужской.

Чтобы было желание поскорее разбить врага и возвратиться домой. Поэтому предлагаю флешмоб — выставляем свои красивые фото под хештегом #красадляЗСУ", — написала Леся.

Напомним, ранее Оля Цыбульская призвала девушек и женщин вопреки войне оставаться красивыми для наших защитников.

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