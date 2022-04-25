Красота невероятная: в Киеве расцвели сакуры

Снимками делятся фолловеры в соцсетях.

Мы уже показывали вам, как в Киеве зацвели магнолии, а также как на Майдане Незалежности расцвели красные тюльпаны, высаженные в честь Героев Небесной Сотни.

Теперь в телеграм-канале "Реальный Киев" опубликовали красивые фотографии сакур. Они расцвели в парке Киото. Киевлян приглашают полюбоваться волшебной красотой.

Парк Киото расположен в Лесном массиве Деснянского района Киева. Он был заложен в 1972 году после установления побратимских отношений между Киевом и японским городом Киото.

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