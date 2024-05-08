Красотка даже без каблуков: королева Летиция в брюках и кроссовках на празднике в Мадриде

Король и королева Испании посетили празднование двухсотлетия Национальной полиции в Королевском дворце в Мадриде.
Это был уже третий выход королевы Летиции после того, как она объявила, что сломала палец на ноге и поэтому носит теперь только обувь без каблуков.
Сегодня королева была одета в белые брюки, жакет от Uterqüe в принт "гусиная лапка" и обута в белые кроссовки Vivobarefoot. Образ королевы дополняли серьги-гвоздики с бриллиантами, которые она уже носила в понедельник и любимое кольцо Coreterno.
Буквально день назад публика видела образ королевы в молочном костюме и белых кедах, когда она с супругом блистала на вручении молодежных литературных премий в Мадриде.
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