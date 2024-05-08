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Красотка даже без каблуков: королева Летиция в брюках и кроссовках на празднике в Мадриде

Красотка даже без каблуков: королева Летиция в брюках и кроссовках на празднике в Мадриде

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Король и королева Испании посетили празднование двухсотлетия Национальной полиции в Королевском дворце в Мадриде.

Это был уже третий выход королевы Летиции после того, как она объявила, что сломала палец на ноге и поэтому носит теперь только обувь без каблуков.

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images
Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Сегодня королева была одета в белые брюки, жакет от Uterqüe в принт "гусиная лапка" и обута в белые кроссовки Vivobarefoot. Образ королевы дополняли серьги-гвоздики с бриллиантами, которые она уже носила в понедельник и любимое кольцо Coreterno.

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Фото: Getty Images

Буквально день назад публика видела образ королевы в молочном костюме и белых кедах, когда она с супругом блистала на вручении молодежных литературных премий в Мадриде.

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Фото: Getty Images

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