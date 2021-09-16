Красотка даже в мятых кюлотах: новый аутфит королевы Максимы

Каждый рабочий день нидерландской королевы Максимы расписан буквально по минутам.
Вчера королева Максима открывала Дом культуры и управления Мидден-Гронинген в Хогезанде и появилась на мероприятии в платье кофейного цвета с голубой вышивкой от Zeus + Dione с контрастной декоративной строчкой и плетеным поясом.
А уже сегодня, 16 сентября, Ее Величество присутствовала на открытии национального сверхбыстрого компьютера Snellius в Амстердаме. Максима надела в этот раз пудрово-розовую блузу с прозрачной вставкой, брюки-кюлоты с поясом на талии, которые, к сожалению, немного помялись, в руке королева держала короткий жакет, а обута была в лаковые туфли с бантиками и на каблуках.
Также она взяла с собой клатч-конверт из змеиной кожи и перчатки, которые не стала надевать, а просто держала в руках. Ну и завершали образ Ее Величества ободок с цветами и серьги-клипсы тоже с цветными камнями, выполненными в форме цветка.
Королева Максима выглядит максимально естественно и, очевидно, не пользуется никакими инъекциями красоты, чтобы скрыть морщины на лице. Зато подчеркивает внешность насыщенным макияжем.
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