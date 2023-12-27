Красотка и в военной форме: принцесса Леонор в горах со своими однокурсниками

Это фото было сделано до того, как члены королевской семьи Испании отправились на рождественские каникулы.

На фотографии принцесса Леонор запечатлена на склонах Астуна во время военной подготовки в Арагонских Пиренеях со своими однокурсниками из Генеральной военной академии Сарагосы, в Уэске.

Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

Принцесса Леонор вместе со своими одноклассниками приступает к осуществлению плана обучения, направленного на развитие навыков работы в зимних условиях и усиление комплексной военной подготовки.

Напомним, в августе 2023 года принцесса Леонор поступила в военную академию, в которой обучался и ее отец король Филипп VI. А в сентябре королевская семья присутствовала на ее присяге.

Принцесса Леонор / Фото: Associated Press

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