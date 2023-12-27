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Красотка и в военной форме: принцесса Леонор в горах со своими однокурсниками

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Красотка и в военной форме: принцесса Леонор в горах со своими однокурсниками

Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

Испанская принцесса и наследница трона учится в военной академии Сарагосы.

Это фото было сделано до того, как члены королевской семьи Испании отправились на рождественские каникулы.

На фотографии принцесса Леонор запечатлена на склонах Астуна во время военной подготовки в Арагонских Пиренеях со своими однокурсниками из Генеральной военной академии Сарагосы, в Уэске.

Принцесса Леонор / © Getty Images
Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

Принцесса Леонор вместе со своими одноклассниками приступает к осуществлению плана обучения, направленного на развитие навыков работы в зимних условиях и усиление комплексной военной подготовки.

Напомним, в августе 2023 года принцесса Леонор поступила в военную академию, в которой обучался и ее отец король Филипп VI. А в сентябре королевская семья присутствовала на ее присяге.

Принцесса Леонор / © Associated Press
Принцесса Леонор / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
981
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