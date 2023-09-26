Красотка Кейт: принцесса Уэльская в изумрудном костюме и туфлях-лодочках приехала в Лидс

Принцесса Уэльская посетила сегодня семейную текстильную фабрику AW Hainsworth в Лидсе, с которой у нее сложились приятные личные связи.

Фабрика производит британские шерстяные ткани, высококачественный технический текстиль и ткани. В 1958 году прапрадедушка принцессы продал компанию William Lupton & Co компании AW Hainsworth.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

На встречу Кэтрин приехала в эффектном изумрудном брючном костюме от Burberry под которую надела белую блузку и подобрала к аутфиту изумрудные замшевые туфли-лодочки от Gianvito Rossi.

Образ принцессы был дополнен маленькими серьгами-кольцами, декорированными жемчугом и ожерельем в виде золотой цепи. Также принцесса продемонстрировала свою новую прическу, ее длинные волосы были распущены и уложены красивыми волнами, ее челка была уложена на бок, а макияж на ее лице был выполнен в теплых оттенках с акцентом на глаза.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Ранее мы вспоминали, как Кэтрин носила прически с челками и какие укладки делала в разные годы.

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