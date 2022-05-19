Красотка не только в вышиванке: королева Летиция посетила новое мероприятие в Мадриде

Красотка не только в вышиванке: королева Летиция посетила новое мероприятие в Мадриде

Супруга испанского короля Филиппа VI - очень занятая женщина, но за своим стилем и внешним видном она тщательно следит и не допускает промахов.

Мы сегодня в День вышиванки вспоминали, как испанская королева Летиция впервые надела украинскую вышиванку в знак поддержки нашей страны.

Также сегодня супруга короля Филиппа VI появилась на новом публичном мероприятии. Королева посетила празднование 10-летия со дня основания "Mujeres Por Africa" в Мадриде, Испания.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Фонд "Женщины за Африку" - это частная некоммерческая организация, созданная в 2012 году Марией Терезой Фернандес де ла Вега, бывшим вице-президентом правительства Испании. Основная цель фонда - внести свой вклад в развитие африканского континента посредством поддержки и сопровождения женщин, которые являются движущей силой его прогресса.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Королева прибыла на торжественное мероприятие в белом платье миди без рукавов, дополнив наряд коричневыми туфлями-лодочками на каблуках с открытой пяткой. Наконец-то Ее Величество сняла защитную маску и стала появляться на публике без нее.

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