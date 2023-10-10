Красотка в гипюровом платье: принцесса Беатрис с мужем Эдо на гала-концерте

Принцесса Беатрис вместе с мужем Эдоардо Мапелли-Моцци присутствовали на гала-концерте Art Of Wishes Gala 2023 в отеле OWO Raffles в Лондоне.

35-летняя Беатрис выглядела стильно и элегантно в кружевном платье-миди из гипюра голубого цвета от Self-Portrait с поясом на талии, которое дополнила коротким светлым жакетом из букле от Aliceandolivia, двухцветным клатчем Anya Hindmarch и замшевыми туфлями Ralph & Russo на каблуках.

Волосы Беатрис были собраны в прическу, в макияже она сделала акцент на глазах и лишь немного подчеркнула губы блеском, а в ушах у нее были серьги-висюльки.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Getty Images

Ее муж Эдо надел синий костюм, белую рубашку, голубой галстук и обут в черные туфли.

Напомним, недавно мы рассказывали, планирует ли принцесса Беатрис рожать второго ребенка.

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