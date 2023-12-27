Красотка в красном платье: королева Камилла устроила чаепитие для особенной гостьи

Королева Камилла пригласила на чаепитие одну особенную гостью, а в королевском аккаунте в Instagram опубликовали снимки.

Мероприятие прошло в Виндзорском замке, его Камилла организовала для 7-летней слепой девочки по имени Оливия. Оливия также взяла с собой на коронацию своего любимого плюшевого мишку по имени Корри.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

"На прошлой неделе королева была рада, что к ней присоединилась 7-летняя Оливия и ее семья на специальном рождественском чаепитии в Виндзорском замке", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном аккаунте королевской семьи. "Коронационный плюшевый мишка Оливии Корри, который путешествует с ней повсюду, был почетным гостем", - продолжилось сообщение.

На одном из фото можно увидеть, как Оливия знакомит своего медведя с Камиллой. На другом снимке девочка, держит мягкую игрушку корги, пока они с королевой мило болтают.

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Камилла появилась на этой встрече в красном платье от своего любимого дизайнера Fiona Clare, к которому пришпилила лаконичную брошь, сделала фирменную укладку и легкий дневной макияж.

Напомним, несколько дней назад королева Камилла вместе со своим супругом королем Чарльзом и остальными членами семьи отправилась на рождественскую службу в Сандрингеме.

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