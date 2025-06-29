Красотка в прозрачном платье: беременная певица Рианна посетила премьеру фильма

Рианна / © Getty Images

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Певица, которая сейчас беременна своим третьим ребенком, появилась на дорожке в небесно-голубом полупрозрачном наряде, подчеркивающем ее большой беременный живот. Наряд был на тонких бретельках, расшит камнями, бисером и перьями. Топ был полупрозрачным, а юбка фасона «русалка» с небольшим шлейфом.

Рианна дополнила образ остроносыми туфлями на каблуках, собрала волосы заколкой сзади, сделала выразительный макияж глаз и подчеркнула губы карандашом и блеском. Также у нее в ушах были серьги-клипсы и еще несколько кафф, а на пальце сверкало кольцо с голубым камнем. Рири позировала перед камерами с улыбкой на лице.

Певица Рианна / © Getty Images

Напомним, несколько дней назад артистка Рианна и отец ее детей ASAP Rocky прибыли вместе на показ Dior, держась за руки. Пара воспитывает двоих сыновей и очень хочет, чтоб в их семье появилась дочь.

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ASAP Rocky и Рианна / © Getty Images