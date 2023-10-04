Красотка в сером луке: принцесса Кейт посетила общественный центр поддержки украинских семей

Кейт и Уильям неоднократно посещали центры украинских беженцев, которые вынуждены были покинуть Украину из-за кровавой войны, развязанной Россией.

В этот день Кэтрин приехала, чтобы узнать о работе, которую проводит организация для поддержки тех, кто прибыл в этот район из Украины. Принцесса помогала упаковывать посылки с едой и одеждой, которые собираются передать в Украину и раздать семьям, непосредственно пострадавшим от войны, которая началась с российского вторжения в феврале 2022 года.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская также приняла участие в занятии по декоративно-прикладному искусству с местными детьми, где она провела некоторое время, разговаривая с волонтерами о различных услугах, которые предоставляет центр, чтобы помочь перемещенным украинцам получить поддержку, совет и построить дружеские отношения на местном уровне.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

На встречу Кейт приехала в шикарном серо-белом ансамбле – белой рубашке, сером трикотажном жилете от Cefinn и серых шерстяных брюках, дополнив лук остроносыми туфлями на не очень высоких каблуках от J.Crew. К жилету она прикрепила желто-синюю украинскую ленточку, а в руках несла букет сине-желтых цветов. В ушах у принцессы были золотые серьги с жемчугом от Shyla Jewellery, волосы были красиво уложены волнами, а макияж выполнен в натуральных оттенках.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Напомним, в сентябре 2022 года принцесса Кейт аудиенцию с первой леди Украины Елены Зеленской в ​​Букингемском дворце, которая приехала в Великобританию, чтобы присутствовать на похоронах королевы Елизаветы II.

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