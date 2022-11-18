Красотка в шифоновом платье: королева Рания на торжественном обеде

Королева Рания и ее супруг - король Абдалла II - устроили государственный обед в честь короля и королевы Швеции – Карла Густава и Сильвии.

На этом мероприятии Рания появилась в шифоновом платье с объемными рукавами и поясом от Andrew Gn стоимостью 7300 долларов. Красивое платье в пол было дополнено черным поясом вокруг талии с камнями на пряжке.

Свой вечерний образ королевская особа дополнила небольшим черным клатчем и сделала простую прическу, собрав несколько прядей волос сзади заколкой.

78-летняя королева Сильвия также отлично выглядела, надев золотистый блейзер в сочетании с большой струящейся юбкой того же цвета. Она также взяла с собой небольшой клатч. Идеальная укладка, макияж и серьги-висюльки в ушах гармонично завершали королевский образ.

А недавно мы показывали вам образ королевы Рании с аудиенции в Ватикане. 10 ноября король Иордании Абдалла II и его супруга - королева Рания - встретились с папой Франциском. Ее Величество выглядела великолепно в этот день.

Королева Рания / Фото: Associated Press

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