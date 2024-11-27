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Красотка в синем костюме: принцесса Леонор снялась для обложки глянца

Красотка в синем костюме: принцесса Леонор снялась для обложки глянца

Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

Наследница испанского трона – принцесса Леонор – появилась на обложке журнала Vanity Fair.

Старшая дочь короля Филиппа VI и королевы Летиции снялась для испанской редакции Vanity Fair декабрьско-январского выпуска.

Принцесса Леонор запечатлена на снимке крупным планом, одета в синий брючный костюм, ее волосы собраны в низкий хвост, на лице легкий макияж в натуральных оттенках, подчеркивающих природную красоту юной принцессы.

Принцесса Леонор / © Instagram Vanity Fair Spain
Принцесса Леонор / Фото: Instagram Vanity Fair Spain

Напомним, сейчас будущая королева Испании проходит курс военной подготовки в Военно-морской школе Марин, после чего последует еще один финальный курс обучения в Генеральной авиационной академии. Таким образом она завершит полную военную подготовку.

Принцесса Леонор и королева Летиция / © Getty Images
Принцесса Леонор и королева Летиция / Фото: Getty Images

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