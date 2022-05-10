Красотка: волонтеры спасли в Горенке кошку с "патриотичными" глазами

Активисты продолжают находить бездомных или потерявшихся животных в освобожденных населенных пунктах Киевской области.

Команда "ЗооПатруля" показала в своем Instagram кошку с гетерохромией – глазами разного цвета. Ее желто-голубые глаза выглядят очень патриотично.

Дымчатая красотка получила кличку Эшли. Ее нашли в разрушенном доме в Горенке – кошка испуганно металась по этажу, где раньше была ее квартира.

"К незнакомцам она отнеслась с недоверием. Но в больнице ее кошачье сердце оттаяло. Девочка нежно мурлыкала помощнице врача, даже когда у нее брали кровь. Сейчас с Эшли все хорошо", - написали волонтеры и добавили, что Эшли уже нашла любящих хозяев и обрела новый дом.

Как волонтеры, рискуя собственными жизнями, спасли кошку в Бородянке

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