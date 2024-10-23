Красотки в коктейльных платьях: сестры Спенсер потусовались на вечеринке у Ники Хилтон

Сестры Спенсер – леди Амелия, леди Элиза и леди Китти посетили коктейльную вечеринку в Лондоне.
Мероприятие организовали Ники Хилтон и Ребеккаа Валланс в честь запуска их праздничной коллекции в The Bar at Gaia в британской столице.
Амелия надела мерцающее красное платье с поясом на талии и глубоким вырезом на декольте. Наряд дополнила металлическими босоножками на шпильках и клатчем в им в тон. Белокурые волосы распустила и накрутила волнами и сделала макияж. Ее сестра Элиза выбрала короткое черное платье с белым воротником и прозрачными рукавами, расшитое жемчугом. Она обула черные туфли-лодочки и в руках держала розовый клатч. У нее также были распущены волосы и макияж на лице.
Тусовку посетили и их старшая сестра леди Китти Спенсер. Она надела черное платье со смелым вырезом на декольте, обула черные лодочки с пряжками, у нее на шее было бриллиантовое колье с цветком, а в ушах серьги-гвоздики. Волосы она распустила и зачесала на бок, сделала макияж в теплых оттенках со стрелками на веках и подчеркнула губы.
Вечеринку также посетила принцесса Йоркская Беатрис, которая беременна вторым ребенком. Для светского выхода она выбрала платье с короткими рукавами и бантами на груди.
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