Красотки в стильных образах: сестры Спенсер посетили открытие бутика в Лондоне

Расположенный недалеко от знаменитого универмага Fortnum and Mason, этот ритейлер является одним из старейших брендов предметов роскоши в Лондоне с 1750 года.

Отправляясь поддержать бренд, леди Амелия и леди Элиза выбрали шикарные летние платья.

Леди Элиза надела темно-зеленое кружевное платье с воротником в стиле Питера Пэна и красивой завязкой на шее. В руках девушка держала небольшую серую сумку, а обута была в мюли оттенка металлик. Волосы традиционно собрала в высокий пучок и сделала макияж в теплых оттенках.

Леди Элиза и леди Амелия Спенсер / Фото: Getty Images

Ее сестра леди Амелия была в платье-миди с цветочным принтом и короткими рукавами, которое дополнила черными босоножками на каблуках, а в руках у нее была маленькая черная сумка-чемодан. В отличие от сестры, Амелия надела серьги в уши, а вот макияж и прическу сделала такими же, как у Элизы.

Сестры Спенсер часто выходят в свет вместе. Племянницы принцессы Дианы любят быть в центре внимания и каждый раз до мелочей продумывают свои образы. Ранее мы видели их на цветочной выставке в Челси.

Леди Амелия и леди Элиза Спенсер / Фото: Getty Images

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