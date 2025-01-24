Красотки в вечерних платьях: сестры Спенсер снялись в фотосессии для глянца

В интервью изданию три племянницы принцессы Дианы рассказали о психическом здоровье, своих свадьбах и многом другом, а также впервые вместе появились на обложке журнала.

Леди Китти поведала о том, как гордится своим кузеном – принцем Уильямом, после того, как они вместе посетили премию Centrepoint Awards в Британском музее, посвященную людям, которые однажды столкнулись с бездомностью.

Сестры Спенсер, фото: instagram.com/tatlermagazine

Centrepoint - благотворительной организации, призванная помогать бездомным детям, которую поддерживала ее тетя принцесса Диана, и которая была одним из первых королевских патронатов принца Уильяма. В этом году исполняется 20 лет с тех пор, как 42-летний принц Уэльский начал работать с организацией, продолжая дело своей матери.

Сестры Спенсер, фото: instagram.com/tatlermagazine

В статье на обложке журнала Tatler о Китти, Амелии и Элизе сестры также открыто рассказали о своем психическом здоровье.

Сестры Спенсер, фото: instagram.com/tatlermagazine

"Я ходила к психотерапевту последние 17 лет", — рассказала 32-летняя Элиза изданию. "Я думаю, что у каждого должен быть кто-то, с кем можно поговорить, кто находится за пределами его близкого круга. Это привилегия — иметь кого-то, кто поможет тебе, поддержит и направит тебя".

Китти также поделилась редкими подробностями о своей дочери Афине, которой 2 года, назвав ее "маленьким Тельцом", которая очень похожа на ее сестер-близнецов. "Это так забавно… так здорово для нее, когда у нее есть эти две тети, которые врываются в дверь".

Китти Спенсер, фото: instagram.com/tatlermagazine

Став матерью, Китти сказала: "Я делаю гораздо меньше, чем делала сейчас, когда у меня есть моя маленькая девочка… Я гораздо более избирательна, потому что у меня мало свободного времени. Я должна действительно хотеть что-то делать. Я довольна балансом", — добавила она.

Сестры Спенсер, фото: instagram.com/tatlermagazine

Напомним, ранее мы показывали вам фото маленькой Афины, которая похожа на принцессу Шарлотту Уэльскую.

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