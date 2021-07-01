Кредит под залог авто как инструмент для сильной и независимой Новости компаний

Кредит под залог авто как инструмент для сильной и независимой Новости компаний

Безусловно, кредитами нужно уметь пользоваться, иначе из потенциально удобного финансового инструмента они быстро превратятся в кабалу, которая надолго затащит вас в долговую яму с солидными переплатами, пенями и штрафами.

С другой стороны, если все заранее продумать, выбрать надежного кредитора, оценить свои возможности и не тратить деньги на явную чепуху, тот же кредит под залог авто может стать настоящей палочкой-выручалочкой.

В том числе для сильных и независимых представительниц прекрасного пола, которые сидят за рулем своих «железных лошадок".

Удобно или нет?

Очевидное преимущество залоговых кредитов – это сниженная планка требований к заемщику. Кредитор в любом случае вернет свои деньги и проценты, пусть ему и придется реализовать залог по рыночной цене. Поэтому и требования снижаются – если у вас есть, что дать в залог, и этот залог ликвидный, то кредитор выдаст вам деньги (50-80% рыночной стоимости авто).

Удобно ли это? Конечно. Не нужно подтверждать свои источники дохода, доказывать стабильность своего финансового положения, надеяться на высокий кредитный лимит. В «не банковских" организациях проверка заемщика и оценка залога могут проходить довольно быстро – в течение дня или даже нескольких часов.

Как не быть обманутой?

Чтобы не переживать за авто, оставленный в залог, не платить почему-то выросшие проценты и непонятные штрафы, а после выплаты тела кредита и процентов быстро вернуть права собственности на авто, нужно выбрать надежного кредитора.

Убедитесь, что компания, будь то банк или кто-то еще, работает в правовом поле украинского законодательства, заключает понятные и прозрачные договоры, привлекая и нотариуса, и адекватного оценщика автомобилей.

Плюс, если сам автомобиль останется в пользовании у владельца. Да, на него накладываются ограничения, а документы могут передаваться на хранение кредитору, но это явно безопаснее и спокойнее, чем переживать за свой транспорт, стоящий на площадке.

Также помните, что процентные ставки по таким кредитам не будут минимальными. Если у вас есть время и возможность, не исключено, что вам выгоднее оформить потребительский или целевой кредит в банке.

"Кронвест": 20 лет опыта кредитования

Если вы нашли надежного партнера, который нацелен на прозрачное и легитимное сотрудничество, то кредит под залог авто может стать полезным финансовым инструментом.

В этом контексте хочется вспомнить компанию "Кронвест", которая работает уже 20 лет, первой запустила программу кредитования, когда ТС остается у владельца, а сейчас анонсировала акцию с льготной процентной ставкой 1% в месяц.

Подробнее о работе компании с 2000 года и о кредитах под залог авто узнайте на сайте

https://cronvest.com/.

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