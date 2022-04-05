Кремлевский "фюрер" богаче Билла Гейтса: что еще вы не знали о роскошной жизни Путина

Кремлевский "фюрер" богаче Билла Гейтса: что еще вы не знали о роскошной жизни Путина

Хорошо живет в России только Путин и те, кто у него на побегушках.

О любви кремлевского диктатора Путина к "тяжелому" люксу мы уже рассказывали вот в этом материале. По данным западных СМИ/ состояние президента РФ оценивается в 150 миллиардов фунтов стерлингов. Наверно, поэтому российский народ живет так бедно, а оккупанты бегут домой, прихватив с собой технику, украшения и даже нижнее белье украинских женщин.

Критики утверждают, что Владимир Путин живет, как король, благодаря своему необычайному богатству, тратя деньги на парк яхт, автомобилей и президентских дворцов. Сам диктатор, разумеется, преуменьшает свое богатство, утверждая, что получает скромную заработную плату эквивалентную 100 000 фунтов стерлингов, и утверждая, что он владеет только одним участком земли, а также двумя квартирами и тремя автомобилями.

Владимир Путин / Getty Images

Однако фотографии, опубликованные в 2018 году, доказывают, что Путин владеет роскошными яхтами, особняками и коллекцией часов, которые, как пишет dailystar.co.uk, были получены им от инвестиций в энергетику.

Билл Браудер, соучредитель инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, поддерживает утверждения о том, что на самом деле состояние президента составляет около 150 миллиарда фунтов стерлингов. Это означает, что кремлевский "фюрер" богаче, чем глава Microsoft Билл Гейтс (его состояние оценивается в 134,1 миллиарда долларов) и в 33 раза богаче экс-президента США Дональда Трампа.

Билл Гейтс / Getty Images

Российский политик Борис Немцов еще в 2012 году в соавторстве с Леонидом Мартынюком презентовал доклад "Жизнь раба на галерах. Дворцы, яхты, автомобили, самолеты и другие "аксессуары" Путина. По информации авторов доклада, в распоряжении президента РФ находится 20 дворцов и вилл, из них девять резиденций появились за последние 12 лет (на момент публикации доклада). В авиапарк главы государства, по подсчетам авторов доклада, входит 43 самолета и 15 вертолетов стоимостью 1 млрд долларов. Флотилия президента включает четыре судна общей стоимостью 3 млрд руб.

Getty Images

В докладе содержатся утверждения, что 11 экземпляров часов, с которыми на руке Путин появлялся на публике, стоят 22 млн рублей, а это составляет шесть годовых зарплат главы государства. Тогда авторы доклада сделали вывод, что Путин маниакально цепляется за власть, потому что привык к образу жизни, который сравнивают с жизнью монархов стран Персидского залива.

Роскошная жизнь Путина, Фото: East2West

Тогда же пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что все перечисленное имущество не принадлежит лично Путину, а находится в собственности государства.

Напомним, в 2015 году Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в Москве в ночь с 27 на 28 февраля.

Борис Немцов / Associated Press

Также у Путина есть большой особняк прямо на берегу Черного моря, стоимость которого составляет около 762 миллионов фунтов стерлингов.

Роскошная жизнь Путина, Фото: East2West

Вот только пользоваться всеми этими благами, наворованными за свои бесчисленные президентские сроки кремлевский "фюрер" не может, потому что панически боится умереть и прячется в бункере. А многие эксперты уже сейчас убеждены, что именно в бункере и закончится жизнь Путина.

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