Кремлевский "фюрер" богаче Билла Гейтса: что еще вы не знали о роскошной жизни Путина

Хорошо живет в России только Путин и те, кто у него на побегушках.
О любви кремлевского диктатора Путина к "тяжелому" люксу мы уже рассказывали вот в этом материале. По данным западных СМИ/ состояние президента РФ оценивается в 150 миллиардов фунтов стерлингов. Наверно, поэтому российский народ живет так бедно, а оккупанты бегут домой, прихватив с собой технику, украшения и даже нижнее белье украинских женщин.
Критики утверждают, что Владимир Путин живет, как король, благодаря своему необычайному богатству, тратя деньги на парк яхт, автомобилей и президентских дворцов. Сам диктатор, разумеется, преуменьшает свое богатство, утверждая, что получает скромную заработную плату эквивалентную 100 000 фунтов стерлингов, и утверждая, что он владеет только одним участком земли, а также двумя квартирами и тремя автомобилями.
Однако фотографии, опубликованные в 2018 году, доказывают, что Путин владеет роскошными яхтами, особняками и коллекцией часов, которые, как пишет dailystar.co.uk, были получены им от инвестиций в энергетику.
Билл Браудер, соучредитель инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, поддерживает утверждения о том, что на самом деле состояние президента составляет около 150 миллиарда фунтов стерлингов. Это означает, что кремлевский "фюрер" богаче, чем глава Microsoft Билл Гейтс (его состояние оценивается в 134,1 миллиарда долларов) и в 33 раза богаче экс-президента США Дональда Трампа.
Российский политик Борис Немцов еще в 2012 году в соавторстве с Леонидом Мартынюком презентовал доклад "Жизнь раба на галерах. Дворцы, яхты, автомобили, самолеты и другие "аксессуары" Путина. По информации авторов доклада, в распоряжении президента РФ находится 20 дворцов и вилл, из них девять резиденций появились за последние 12 лет (на момент публикации доклада). В авиапарк главы государства, по подсчетам авторов доклада, входит 43 самолета и 15 вертолетов стоимостью 1 млрд долларов. Флотилия президента включает четыре судна общей стоимостью 3 млрд руб.
В докладе содержатся утверждения, что 11 экземпляров часов, с которыми на руке Путин появлялся на публике, стоят 22 млн рублей, а это составляет шесть годовых зарплат главы государства. Тогда авторы доклада сделали вывод, что Путин маниакально цепляется за власть, потому что привык к образу жизни, который сравнивают с жизнью монархов стран Персидского залива.
Тогда же пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что все перечисленное имущество не принадлежит лично Путину, а находится в собственности государства.
Напомним, в 2015 году Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в Москве в ночь с 27 на 28 февраля.
Также у Путина есть большой особняк прямо на берегу Черного моря, стоимость которого составляет около 762 миллионов фунтов стерлингов.
Вот только пользоваться всеми этими благами, наворованными за свои бесчисленные президентские сроки кремлевский "фюрер" не может, потому что панически боится умереть и прячется в бункере. А многие эксперты уже сейчас убеждены, что именно в бункере и закончится жизнь Путина.
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