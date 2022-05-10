Кремлевский шизофреник: топ-5 параноидальных привычек Путина

Не зря говорят, что президент РФ Владимир Путин одержим параноидальными идеями. С одной стороны ему мерещится, что он все еще может захватить Украину, а с другой - диктатор панически боится всего, что его окружает.

Именно поэтому он садится за многометровые столы на переговорах и в одиночестве возлагает цветы. Мы решили детальнее разобраться в том, чего еще боится Путин.

Владимир Путин, парад 9 мая в Москве / Фото: Associated Press

Когда приближалось 30 апреля, во всех пабликах в соцсетях трубили, что неплохо было бы, чтобы "фюрер" повторил судьбу своего кумира Адольфа Гитлера и выпустил себе пулю в лоб сидя в своем бункере. Но Путин трус, об этом публично говорил его бывший однокурсник и советский разведчик, Юрий Швец в своих видео на YouTube. Он убежден, что Путин очень сильно боится за свою жизнь и имеет гипертрофированный инстинкт самосохранения, который может трансформироваться в психологическую или скорее даже в психическую проблему.

Гитлер и Путин / Фото: Associated Press

Доверяет только мужчинам

По словам источников, приближенных к главе президентской охраны, Путин очень боится покушения на свою жизнь. А еще вообще не доверяет женщинам. В его окружении только мужчины – водители, уборщики, садовники и, естественно, охранники и даже повара. Даже странно, что все вокруг говорят об отношениях Путина с гимнасткой Кабаевой, которая якобы родила ему детей. А на днях политтехнолог Михаил Шейтельман и вовсе предположил, что Путин – человек с гомосексуальными наклонностями, а Кабаева – это просто операция по прикрытию ФСБ.

Боится быть отравленным

Владимир Путин / Фото: Associated Press

Диктатор очень боится быть отравленным, поэтому вся еда, которая подается к столу предварительно сервируется в пластиковые боксы со стикерами на которых указано время и фамилия человека, который эту еду приготовил. Издание The Daily Beast еще в марте писало, что по словам источников, Путин в феврале 2022 года якобы уволил около 1000 человек — от поваров до прачек, секретарей и телохранителей, которые удовлетворяли его повседневные личные и профессиональные потребности, и заменил их новыми сотрудниками, наверняка, более надежными.

Носит с собой "защитный чемодан"

Помните появление Путина на похоронах Жириновского, когда один из охранников президента во время церемонии держал в руке чемоданчик, который довольно серьезно напугал журналистов. Тогда издание Daily Mail опубликовало статью, в которой утверждалось, что этот чемодан - тот самый чемодан с ядерной кнопкой, которым Путин пугает весь мир. На самом деле оказалось, что это далеко не первое появление Путина с чемоданом, вернее, с охранником, который держит в руках чемодан. Более того, Путин всегда ходит с охраной "на чемоданах". И чемодан этот действительно не простой – это складные бронированные щиты, которыми при случае должны закрыть Путина его охранники. Именно по этой причине охраны и чемоданов несколько.

Возлагает цветы только в одиночестве

Владимир Путин / Фото: Associated Press

Возвращаясь к теме похорон Жириновского, где Путин присутствовал пока только, как гость, вы наверняка заметили, что были предприняты особые меры безопасности. Президент приехал на прощание одним из первых и вошел в зал, где кроме него и усопшего на тот момент никого не было - даже почетного караула и родственников, ожидавших в соседнем помещении. В российских СМИ писали, что это все из-за того, что в отношении Путина все еще действуют коронавирусные ограничения. Но очевидно, что причины не только в них. В одиночестве он возлагает цветы не и в других местах.

Никакого близкого контакта

Стол Путина / Фото: Associated Press

Припоминаете "золотой стол" кремлевского лидера. Тот самый 6-метровый, деревянный и с профилями из сусального золота, за которым Путин обычно проводит встречи с мировыми лидерами разного уровня. Многие думали, что главная задача такого стола – дистанцировать Путина от его гостей во времена пандемии. Но журналисты отыскали дизайнера стола, который рассказал, что длина этого изделия не имеет ничего общего с пандемией. А сам стол был сделан еще 25 лет назад. А если учесть, что президент использует в работе и другие очень длинные столы, то боится он скорее не коронавируса, а ножа в спину от своего же окружения.

Читайте также: