Кремовый шелк, лаконичный дизайн и вышивка: каким было свадебное платье королевы Норвегии Сони

Харальд и Соня в день свадьбы, 1968 год / © Getty Images

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29 августа 1968 года состоялась королевская свадьба — поженились кронпринц Харальд и Соня Харальдсен. Это было знаменательное событие для Норвегии и королевской семьи, ведь жених был наследником престола.

Харальд и Соня в день свадьбы, 1968 год / © Getty Images

В день праздника Осло было украшено флагами и цветами, а на витринах многих магазинов были выставлены фотографии и монограмма кронпринца и новоиспечённой кронпринцессы. Почти 3 000 военнослужащих, представлявших все виды вооружённых сил, выстроились вдоль маршрута процессии от Королевского дворца до Ослоского кафедрального собора. На церемонию было приглашено около 850 гостей, а собор украсили более 2 500 роз, маргариток, фрезий, душистого горошка и гладиолусов.

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Харальд и Соня в день свадьбы, 1968 год / © Getty Images

Свадебное платье невесты было лаконичным и элегантным. Наряд имел приталенный лиф, переходящий в расклешенную юбку с небольшим шлейфом. Рукава длиной три четверти расширялись к манжетам, а круглый вырез был украшен приподнятым воротником. Платье также имело длинный шлейф, прикрепленный к плечам, который повторял расклешенные линии юбки.

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Платье было сшито из сиберлина — шелковой ткани кремового цвета, которая подчеркивала форму наряда. Манжеты и воротник украшала вышитая окантовка с маленькими тканевыми розетками и листочками, жемчужинами и кристаллами.

Харальд и Соня в день свадьбы, 1968 год / © Getty Images

Свадебная фата, выполненная из тюля, была такой же длины, как и шлейф, и крепилась с помощью розетки из искусственных белых цветов. Цветы в розетке соответствовали цветам, использованным в вышивке на рукавах и воротнике. Свадебный букет состоял из роз, фрезий, ландышей и орхидей. От тиары Соня отказалась.

Харальд и Соня в день свадьбы, 1968 год / © Getty Images

Король Харальд V скончался в возрасте 89 лет 28 августа 2026 года — за день до годовщины своей свадьбы. С Соней они прожили в браке 58 лет.

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