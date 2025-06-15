Крещение принцессы Инес: принц Карл Филипп и принцесса София поделились неопубликованными кадрами

Принцесса София с дочерью Инес / © Getty Images

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Церемония крещения состоялась в часовне дворца Дроттнингхольм в Стокгольме. Принцесса Инес, герцогиня Вестерботтенская, которой сейчас четыре месяца — единственная дочь Софи и Карла Филиппа, пара также воспитывает троих сыновей.

Принцесса София и принц Карл Филипп с детьми / © Getty Images

После церемонии крещения король и королева дали прием для приглашенных гостей. После приема состоялся частный обед для королевской семьи, семьи Хеллквист и крестных родителей. Одной из крестных стала племянница принца Карла Филиппа — принцесса Эстель — старшая дочь кронпринцессы Виктории и кронпринца Даниэля.

Шведская пара поделилась в своем аккаунте в Instagram подборкой фотографий с этого знаменательного дня. Отметим, что в этот день, 13 июня, София и Карл Филипп отмечали также десятую годовщину со дня своей свадьбы.

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«Вчера, в прекрасный летний день, Инес крестили в церкви дворца Дроттнингхольм.

Спасибо всем, кто сделал этот день незабываемым, и спасибо за все теплые поздравления. 💛», — говорится в сообщении пары.

Также был представлен официальный семейный портрет, автором которого стала фотограф Элизабет Толл.

Принцесса София и принц Карл Филипп с детьми / © Шведская королевская семья/Instagram