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Крещение принцессы Инес: шведский дворец объявил подробности
Крещение принцессы Инес состоится в церкви дворца Дроттнингхольм в пятницу, 13 июня 2025 года, говорится в пресс-релизе королевского дома Швеции.
Обряд крещения проведут капеллан королевского двора епископ Йохан Далман и пастор конгрегации королевского двора, ординарный королевский капеллан Михаэль Бьеркхаген. Принцессе дадут имя Инес Мари Лилиан Сильвия.
После церемонии крещения состоится прием для приглашенных гостей, за которым последует частный обед.
Напомним, что принцесса Инес — стала первой дочерью принца Карла Филиппа и принецессы Софии. Она девятая внучка короля Карла Густава и королевы Сильвии и младшая сестра трех сыновей принца Карла Филиппа и принцессы Софии: принцев Александра, Габриэля и Джулиана. Родилась Инес 7 февраля 2025 года.
Напомним, 13 июня это еще и десятая годовщина свадьбы родителей девочки. В этот день София и Карл Филипп поженились в Стокгольме.