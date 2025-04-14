Крещение принцессы Инес: шведский дворец объявил подробности

Дети принцессы Софии и принца Карла Филиппа / © Принцесса София и принц Карл Филипп/Instagram

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Обряд крещения проведут капеллан королевского двора епископ Йохан Далман и пастор конгрегации королевского двора, ординарный королевский капеллан Михаэль Бьеркхаген. Принцессе дадут имя Инес Мари Лилиан Сильвия.

После церемонии крещения состоится прием для приглашенных гостей, за которым последует частный обед.

Принцесса София и принц / © Getty Images

Напомним, что принцесса Инес — стала первой дочерью принца Карла Филиппа и принецессы Софии. Она девятая внучка короля Карла Густава и королевы Сильвии и младшая сестра трех сыновей принца Карла Филиппа и принцессы Софии: принцев Александра, Габриэля и Джулиана. Родилась Инес 7 февраля 2025 года.

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Принцесса Инес на руках у одного из своих братьев / © Шведская королевская семья/Instagram

Напомним, 13 июня это еще и десятая годовщина свадьбы родителей девочки. В этот день София и Карл Филипп поженились в Стокгольме.