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Кресло для коронации Чарльза III отреставрировали и вернули в Вестминстерское аббатство (фото)

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
833
Время на прочтение
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Кресло для коронации Чарльза III отреставрировали и вернули в Вестминстерское аббатство (фото)

Коронационное кресло / Фото: Associated Press

Коронационное кресло, в котором будет коронован король Чарльз III, уже доставили в Вестминстерское аббатство.

Еще в марте в рамках подготовки к торжественному событию кресло отправили на реставрацию. И вот оно уже отреставрировано и возвращено в аббатство.

Коронационное кресло / © Associated Press
Коронационное кресло / Фото: Associated Press

Это кресло начали использовать более 700 лет назад. Оно было создано по заказу короля Эдуарда I из древнего коронационного камня шотландских королей, а также искусно украшено цветным стеклом и узорами в виде птиц и листвы, а также золотыми львами на каждом углу.

Король Чарльз III станет 40-м правящим монархом, который будет коронован в Вестминстерском аббатстве 6 мая 2023 года.

Коронационное кресло / © Associated Press
Коронационное кресло / Фото: Associated Press

Аббатство использовалось в качестве коронационной церкви Великобритании со времен Вильгельма Завоевателя в 1066 году, за исключением королей Эдуарда V и Эдуарда VIII, которые не были коронованы. Увидим мы и фотографии Чарльза в этом самом кресле.

Вестминстерское аббатство / © Associated Press
Вестминстерское аббатство / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали, в какой карете король и королева отправятся на свою коронацию

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Дата публикации
Просмотры
833
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