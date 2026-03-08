Крестильное платье королевы Елизаветы II покажут на выставке в Букингемском дворце: как оно выглядит сейчас

Будущая королева Елизавета II / © Getty Images

Реклама

В апреле в Букингемском дворце откроется выставка в честь королевы Елизаветы II, которая 21 апреля 2026 года могла бы отпраздновать свое 100-летие, но не дожила до него всего четыре года.

На этой выставке будет представлен один невероятный предмет одежды с королевской историей. Это крестильное платье королевы Елизаветы II, когда-то принадлежавший королеве Виктории, теперь будет впервые выставлено на всеобщее обозрение.

«Созданное 185 лет назад, это крестильное платье впервые надела старшая дочь королевы Виктории, принцесса Виктория, на свои крестины в 1841 году. Затем оно бережно передавалось из поколения в поколение и носилось королевскими младенцами, в том числе и королевой Елизаветой II на ее крестинах в мае 1926 года, когда ей был всего один месяц.

Реклама

Платье сшито из кремового шелка Spitalfields, украшенного тонким хонитонским кружевом с цветочным и растительным узором, включающим национальные эмблемы. Платье было изготовлено Джанет Сазерленд, шотландской портнихой королевы Виктории, которой она присвоила титул «Вышивальщица королевы», — говорится в описании к видео, опубликованном Royal Collection Trust.

Будущая королева Елизавета II и ее мама Елизавета Боуз Лайон / © Getty Images

Платье, которое носили 62 королевских младенца за 163 года, станет частью новой редкой выставки в Букингемском дворце, посвященной модному наследию покойной королевы Елизаветы II на протяжении каждого десятилетия ее жизни.

Выставка «Королева Елизавета II: Ее жизнь в стиле», которая откроется в Королевской галерее 10 апреля, представит 200 редко демонстрируемых нарядов, украшений и аксессуаров, некоторые из которых будут представлены впервые. Экспозиция будет посвящена ее модному наследию и влиянию на ведущих британских дизайнеров.